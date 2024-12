Torino, alle spalle c’è la lotta salvezza: la situazione tra classifica e forma

Con quindici punti all'attivo in quattordici giornate, il Torino è pian piano scivolato verso la parte destra della classifica con uno scenario molto diverso da quello di inizio campionato. I granata di Paolo Vanoli stanno facendo i conti con le difficoltà nel fare risultato e anche la classifica ne ha inevitabilmente risentito. Il Torino è ora dodicesimo in una graduatoria molto compatta non solo in vetta ma anche per la lotta salvezza e quindi si ritrova a doversi guardare concretamente le spalle. Vediamo come stanno le avversarie nelle immediate vicinanze dei granata.

Torino, le avversarie nella lotta salvezza: Lecce in risalita, Verona in crisi nera

Al quindicesimo posto c'è un outsider assoluta a cui è andato tutto storto tra vicissitudini societarie, polemiche e girandole di allenatori: la Roma (13 punti). Difficile tuttavia immaginare il club capitolino nelle retrovie a lungo per la qualità della rosa, i giallorossi con Ranieri (ko nelle prime due uscite ma contro Napoli e Atalanta) cercano di tornare in alto per schiodarsi da una zona che non appartiene loro. Un gradino più in basso troviamo il Lecce (13 punti). Anche i salentini hanno optato per un cambio in panchina dopo evidenti problemi, soprattutto tra fine settembre e fine ottobre. Con la sosta nazionali di novembre è arrivato l'ex granata Marco Giampaolo, un cambio non accolto come plebiscito all'annuncio ma fin qui rivelatosi positivo. Il Lecce dall'arrivo di Giampaolo è parso in crescita: ha vinto con il Venezia e in extremis ha trovato un punto convincendo nel secondo tempo contro la Juventus. Al diciassettesimo posto, a un soffio dal trio in zona retrocessione c'è il Verona (12 punti). Gli scaligeri tra le squadre menzionate fin qui sono quelle con il percorso maggiormente negativo. La vittorie di inizio stagione su Napoli e Genoa avevano illuso l'ambiente trovatosi a fare i conti con una realtà più difficile: da settembre a oggi solo sconfitte con due vittorie estemporanee contro Venezia e Roma. La squadra è in ritiro e la panchina di Zanetti traballa. L'obiettivo è staccarsi dalla zona rossa occupata da Como, Monza e Venezia.