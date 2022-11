Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: assenti i Nazionali

Una serie di allenamenti al Filadelfia per il Torino, poi dall'8 al 17 dicembre il ritiro in Spagna

Ieri - lunedì 28 novembre - il Torino ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia e questa mattina la squadra tornerà nuovamente sul campo sotto lo sguardo attento di Juric. Assenti al Filadelfia solo i cinque Nazionali impegnati nel Mondiale che si sta svolgendo in Qatar (Lukic, Milinkovic-Savic, Radonjic, Vlasic e Rodriguez). Ola Aina prosegue con le terapie per il recupero dalla lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro, Perr Schuurs con il lavoro differenziato per via della lussazione gleno-omerale della spalla destra e Pietro Pellegri è invece alle prese con i problemi alla caviglia rimediati nella gara contro il Bologna.