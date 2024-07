Torino, amichevole in famiglia tra prima squadra e Primavera

Nel corso del pomeriggio al Filadelfia è andata in scena un'amichevole "casalinga". Il Torino di Paolo Vanoli, nuovo tecnico della prima squadra per il post Juric, ha infatti disputato una partita contro la Primavera. Amichevole a cui hanno preso parte i giocatori già rientrati dalle vacanze, mentre mancano ancora quelli che sono stati impegnati ad Euro2024 in Germania e conclusosi ieri con la vittoria della Spagna. Subito in grande spolvero Duvan Zapata, che segna di testa sugli sviluppi di un corner battuto perfettamente da Valentino Lazaro.