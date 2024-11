Torino, ancora contestazioni nei confronti di Cairo: spunta un finto necrologio

E' arrivata l'ennesima contestazione da parte di alcuni anonimi sostenitori granata. Le persone in questione, che poco hanno a che fare con i veri e sani tifosi granata, hanno sorpassato il limite. All'esterno del Filadelfia è stato affisso un cartello che rappresenta un finto necrologio dedicato a Urbano Cairo, che recita come segue: "Qui giace Urbano Cairo da Masio 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. RIP - Riposa in pena". Gesto oltremodo scioccante che supera il limite della contestazione civile.