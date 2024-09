Torino, ancora tre esuberi in rosa: la situazione

Nemanja Radonjic ha ufficialmente lasciato il Torino ed è tornato in patria. I granata hanno dunque ceduto quello che era a tutti gli effetti un esubero, ormai da tempo fuori rosa. L'attaccante serbo non era però l'ultimo giocatore a cui trovare una sistemazione, in rosa sono infatti presenti ancora tre ragazzi che non fanno parte del progetto, ovvero N'Guessan, Bayeye e Ilkhan .

I tre granata fuori dai piani di Vanoli: i possibili scenari

Ange Emmanu N'Guessan, difensore classe 2003, non ha partecipato al ritiro a Pinzolo con la squadra. Tra problemi fisici e scelte tecniche non è mai stato preso in considerazione da Paolo Vanoli. Brian Bayeye e Emirhan Ilkhan, rispettivamente difensore classe 2000 e centrocampista 2004, hanno partecipato al ritiro con il resto della squadra, ma non hanno convinto il tecnico granata. Mai convocati in questo inizio di stagione, anche loro dovranno cercare una nuova sistemazione. La società cerca ancora di piazzare i tre granata nei mercati aperti, Ilkhan ad esempio sarebbe ancora in tempo per tornare in Turchia, dove la finestra di calcio mercato chiude il 13 settembre. Altrimenti bisognerà aspettare gennaio, intanto i giocatori rimarrebbero fuori rosa per poi essere ceduti nel mercato invernale.