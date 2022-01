Torino, Ansaldi negativo: l’esterno granata torna ad allenarsi con la squadra

L'esterno argentino è tornato ad allenarsi con il resto della squadra in vista dell'impegno casalingo contro il Sassuolo

Cristian Ansaldi non è più positivo al Covid-19. Il giocatore granata è tornato finalmente ad allenarsi con il resto della squadra in vista dell'impegno casalingo di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. L'esterno argentino era risultato positivo al Covid nei primi giorni del mese di gennaio e lo aveva reso noto lui stesso sul proprio profilo Instagram (LEGGI QUI). Ansaldi è stato costretto a saltare le sfide contro Fiorentina e Sampdoria, ma adesso è pronto a tornare a disposizione del tecnico Ivan Juric e della squadra. Il giocatore del Torino potrebbe essere convocato per Torino-Sassuolo, ma essendo reduce da un periodo di inattività è da verificare la sua condizione fisica, nonostante abbia superato le visite mediche.