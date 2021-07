Torino, Ansaldi: “Obiettivo? Fare punti subito per avere la testa più libera”

“Con la mia esperienza posso dire che quando c’è un bravo allenatore la squadra impara velocemente. Per me Giampaolo era molto preparato, un allenatore molto bravo, con lui non abbiamo vinto tante partite che si dovevano vincere, poi è successo quello che è successo. Non sempre anche quando si sta con un allenatore bravo si riesce a cogliere gli obiettivi. Come ho già detto, bisogna tacere e lavorare tanto. Un primo obiettivo può essere quello di iniziare a fare punti velocemente in modo da avere la testa più libera nella seconda metà del campionato”.