Torino-Apollon Limassol 1-0: mezzora con i titolari e Sanabria piega i ciprioti

Al 60' Juric toglie le seconde linee per inserire i titolari e la partita si accende: decide un colpo di testa del centravanti

Alberto Giulini

Basta mezzora al Toro per superare di misura i ciprioti dell'Apollon Limassol. Dopo sessanta minuti con una squadra di seconde scelte, Juric cambia dieci giocatori in blocco ed i granata si accendono. Un colpo di testa di Sanabria sotto l'incrocio dei pali sblocca dunque un incontro che per larghi tratti ha regalato poche emozioni.

Torino-Apollon Limassol, le scelte di Juric

Per la penultima amichevole del prestagione Juric decide di affidarsi ad una formazione di seconde scelte. Davanti a Berisha, spazio ad un inedito trio difensivo composto da Izzo, Adopo e Nguessan. In mediana ci sono Segre e Verdi, sugli esterni spazio a Bayeye sulla destra ed Antolini sul versante opposto. A guidare l'attacco c'è Zaza, supportato sulla trequarti da Edera e Horvath.

Torino-Apollon Limassol, il primo tempo

Il primo tempo va in archivio a reti bianche e senza particolari emozioni. In campo l'agonismo non manca da entrambe le parti, ma si traduce in falli che finiscono unicamente per spezzettare il gioco. La prima conclusione in porta è di Ongenda, che all'11' trova pronto Berisha in due tempi. La risposta del Toro è affidata ad una bella punizione di Verdi, che dai trenta metri calcia sopra la barriera trovando la deviazione in angolo di Jovanovic. Per il resto della prima frazione latitano le occasioni da gol ed il cartellino giallo per Segre in chiusura di primo tempo è lo specchio di 45' minuti caratterizzati da un gioco molto spezzettato.

Torino-Apollon Limassol, il secondo tempo

In avvio di ripresa subito cambio tra i pali per i granata: spazio a Vanja al posto di Berisha. Andata in archivio un’ora di gioco senza emozioni, Juric cambia in blocco dieci giocatori inserendo quella che di fatto è la formazione titolare. Il Toro chiude dunque la partita con Djidji, Zima e Rodriguez in difesa; Singo, Lukic, Ricci e Aina in mezzo al campo; Linetty e Seck alle spalle di Sanabria. Proprio il paraguaiano ci prova con un diagonale che sfiora il palo. Al 77’ bel movimento di Linetty che lancia Aina sulla sinistra, ma sul cross interessante dell’esterno non arriva nessuno. I granata provano ad aumentare i giri del motore. A sbloccare l’incontro è un gran colpo di testa di Sanabria, che stacca in area su punizione di Rodriguez e infila l’incrocio dei pali. È di fatto l’unica emozione di una partita che si è accesa nell’ultima mezz’ora con l’ingresso dei titolari. Può dunque sorridere Juric: con l'ingresso dell'undici tipo le risposte sono state incoraggianti.