Torino-Atalanta 1-1: Ilic risponde a Retegui, parità all’intervallo

Non mancano le novità tra le fila granata, dovute innanzitutto alla cessione di Bellanova. Pedersen è appena arrivato, Sosa non è ancora al 100% e così è Vojvoda a tornare sulla corsia di destra, con Lazaro confermato sul versante opposto. Nel terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic si rivede dunque Tameze con Coco e Masina. In mezzo al campo confermati Ricci e Ilic ai fianchi di Linetty. In avanti c'è Adams a fare coppia con Zapata, Sanabria parte dunque dalla panchina. Gasperini risponde con De Ketelaere e Brescianini a supporto di Retegui, non convocato Bellanova.

Il primo tempo: Ilic risponde a Retegui

Pronti, via e dopo 4' il Toro ha subito una ghiotta occasione per l'1-0: Zapata lancia Lazaro dopo una combinazione con Adams, ma l'austriaco calcia alto - disturbato da Zappacosta - a tu per tu con Carnesecchi. I granata rischiano poco più tardi: Retegui imbuca per Ederson, fermato prima da Tameze e poi Vanja. Quindi è l'argentino a rendersi pericoloso dopo un'uscita avventata di Tameze, decisivo Milinkovic-Savic a mettere in angolo a tu per tu con l'attaccante. L'Atalanta passa al 25' proprio con Retegui, che svetta in mezzo a Tameze e Coco su cross dalla destra e infila l'incrocio dei pali per lo 0-1. Immediato il pareggio del Toro, firmato da Ilic al 30'. Ottima l'imbucata di Adams per il serbo, che supera Carnesecchi con uno scavetto per l'1-1. E proprio per il serbo scatta il giallo per una trattenuta in mezzo al campo, un fallo ritenuto tattico da Rapuano, che pochi istanti prima aveva già ammonito Pasalic e Hien. L'Atalanta torna a farsi vedere al 40': Vanja è reattivo su De Ketelaere, quindi Zappacosta manda di poco alto. Al secondo dei quattro minuti di recupero è provvidenziale un salvataggio sulla linea di Hien a negare il vantaggio a Zapata, dopo un'uscita a vuoto di Carnesecchi, anticipato da Tameze. È l'ultima occasione del primo tempo: si va al riposo sull'1-1, tra gli applausi del Grande Torino.