Torino-Atalanta 2-1: cuore, qualità e Vanja, è una rimonta da Toro!

Triplice fischio al Grande Torino

Alberto Giulini Vicedirettore 25 agosto 2024 (modifica il 25 agosto 2024 | 20:37)

In una giornata caratterizzata dalle proteste nei confronti del presidente Cairo, il Toro di Vanoli festeggia con una vittoria di lusso. Ci pensano Ilic e Adams a ribaltare l'iniziale vantaggio dell'Atalanta, regalando tre punti d'oro ai granata. Quindi in pieno recupero Milinkovic-Savic blinda la vittoria neutralizzando un rigore di Pasalic. Tanti i segnali positivi per il tecnico, sia sul piano del gioco sia su quello mentale con la rimonta (l'anno scorso una sola volta i granata hanno saputo rimontare). Ottimo dunque l'avvio di Vanoli, che strappa quattro punti tra Milan e Atalanta, pure con il rammarico della vittoria sfumata a San Siro solamente nel recupero. Ed ora, in attesa dei rinforzi dal mercato, può presentarsi a Venezia per chiudere alla grandissima prima della sosta di settembre.

Le scelte: Tameze in difesa, c'è Adams con Zapata — Non mancano le novità tra le fila granata, dovute innanzitutto alla cessione di Bellanova. Pedersen è appena arrivato, Sosa non è ancora al 100% e così è Vojvoda a tornare sulla corsia di destra, con Lazaro confermato sul versante opposto. Nel terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic si rivede dunque Tameze con Coco e Masina. In mezzo al campo confermati Ricci e Ilic ai fianchi di Linetty. In avanti c'è Adams a fare coppia con Zapata, Sanabria parte dunque dalla panchina. Gasperini risponde con De Ketelaere e Brescianini a supporto di Retegui, non convocato Bellanova.

Il primo tempo: Ilic risponde a Retegui — Pronti, via e dopo 4' il Toro ha subito una ghiotta occasione per l'1-0: Zapata lancia Lazaro dopo una combinazione con Adams, ma l'austriaco calcia alto - disturbato da Zappacosta - a tu per tu con Carnesecchi. I granata rischiano poco più tardi: Retegui imbuca per Ederson, fermato prima da Tameze e poi Vanja. Quindi è l'argentino a rendersi pericoloso dopo un'uscita avventata di Tameze, decisivo Milinkovic-Savic a mettere in angolo a tu per tu con l'attaccante. L'Atalanta passa al 25' proprio con Retegui, che svetta in mezzo a Tameze e Coco su cross dalla destra e infila l'incrocio dei pali per lo 0-1. Immediato il pareggio del Toro, firmato da Ilic al 30'. Ottima l'imbucata di Adams per il serbo, che supera Carnesecchi con uno scavetto per l'1-1. E proprio per il serbo scatta il giallo per una trattenuta in mezzo al campo, un fallo ritenuto tattico da Rapuano, che pochi istanti prima aveva già ammonito Pasalic e Hien. L'Atalanta torna a farsi vedere al 40': Vanja è reattivo su De Ketelaere, quindi Zappacosta manda di poco alto. Al secondo dei quattro minuti di recupero è provvidenziale un salvataggio sulla linea di Hien a negare il vantaggio a Zapata, dopo un'uscita a vuoto di Carnesecchi, anticipato da Tameze. È l'ultima occasione del primo tempo: si va al riposo sull'1-1, tra gli applausi del Grande Torino.

Il secondo tempo: subito Adams, Vanja decisivo nel recupero — In avvio di ripresa ci pensa subito Vanja a mettere in angolo un mancino dal limite di De Ketelaere. Il sorpasso del Toro arriva al 49' con Adams dopo una grande uscita palla al piede dalla difesa. Ilic imbuca per Zapata: Carnesecchi è miracoloso ma non può nulla sul tap-in dello scozzese, che trova il primo gol in maglia granata ed esulta sotto la Maratona. Gasperini prova a giocarsi la carta Samardzic, richiamando in panchina Brescianini. Al 59' Ederson ha la palla del pareggio, va Vanja è ancora decisivo e allunga in angolo. Sugli sviluppi del corner la traversa ferma un colpo di testa deviato di Retegui, quindi il portiere granata è reattivo su Pasalic da posizione ravvicinata. Quindi è Carnesecchi a superarsi su Zapata, Lazaro e Adams, negando il 3-1 al Toro. Sul ribaltamento di fronte Samardzic pennella per De Ketelaere, che sovrasta Vojvoda ma va a sbattere sul palo esterno. Al 66' arriva il primo cambio di Vanoli: Dembele rileva Tameze, ad abbassarsi sulla linea dei difensori è il kosovaro. Gasperini inserisce invece Zaniolo e il giovane Palestra per Retegui e Hien. Al 77' Vanoli è costretto a rinunciare a Vojvoda per crampi: arriva dunque l'esordio in granata per Sosa, con Lazaro che si sposta a destra e Dembele che arretra a fare il braccetto. Nelle file dell'Atalanta tocca invece a due giovani: Cassa e Manzoni rilevano Ederson e De Ketelaere. All'89' scatta il giallo per Zapata, che salta in maniera scomposta al limite dell'area granata e mette giù Palestra: sul pallone si presenta Samardzic, barriera piena. Scattano quindi sette minuti di recupero con l'Atalanta tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del pari. Al 92' protestano i bergamaschi per un contatto in area tra Lazaro e Cassa: Aureliano, richiamato al Var, assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Pasalic, che al 95' va a sbattere sui guantoni di Vanja. Vanoli si gioca quindi gli ultimi cambi: Adams e Ricci lasciano il posto a Karamoh e Ciammaglichella, all'esordio in maglia granata. Zapata va ad un passo dal 3-1, quindi il Toro difende con le unghie e con i denti il vantaggio. Al triplice fischio è feste Toro: ottimo dunque l'avvio di stagione dei granata, pur con il rammarico del pareggio di San Siro.