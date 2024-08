Torino-Atalanta 2-1, il tabellino: Ilic, Zapata e Vanja ammoniti

Il Torino vince all'ultimo respiro sull'Atalanta per 2-1. Nel primo tempo Rapuano estrae tre cartellini gialli: i primi ad essere ammoniti sono Pasalic dopo un contrasto aereo con Linetty e Hien per fallo tattico su Ricci; tra i granata sanzionato Ilic per evidente trattenuta su De Roon. Nella ripresa altri cartellini per il Torino: ammonito Zapata dopo un contrasto duro al limite dell'area e nel finale Vanja per proteste. Di seguito il tabellino. Per la Dea giallo ancora a Djimsiti e a Zanioli agli sgoccioli.