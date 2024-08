Torino-Atalanta, oltre 20 mila spettatori: Cairo contestato anche allo stadio

Il dato sugli spettatori per la prima casalinga in Serie A

Sono 20.451 i presenti al Grande Torino per la gara contro l'Atalanta. A caratterizzare la partita è stato il clima di grande contestazione nei confronti del presidente Cairo. Una protesta che è iniziata ben prima del fischio d'inizio, con due cortei al di fuori dallo stadio: i tifosi della Curva Maratona e i Torino Hooligans hanno marciato in direzione del Grande Torino, fermandosi a contestare il patron granata di fronte alle tribune. Una protesta proseguita con diversi cori all'interno dello stadio, in un clima comunque di sostegno alla squadra e al tecnico Vanoli, acclamato in più occasioni. Da segnalare anche l'assenza di striscioni e bandiere in Maratona: campeggia l'ormai solita scritta "Solo per la maglia" al terzo anello e uno striscione "Cairo vattene" raffigurante la testa di un maiale al secondo.