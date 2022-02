Torino, auguri a Karol Linetty: il centrocampista granata spegne 27 candeline

Il giocatore polacco classe 1995 oggi compie 27 anni

Il Torino festeggia oggi Karol Linetty, che spegne 27 candeline. Il centrocampista polacco - voluto fortemente da Marco Giampaolo - è arrivato a Torino il 26 agosto 2020: con la maglia granata il numero 77 ha collezionato 45 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) e segnato un gol. Con l'arrivo di Ivan Juric, Linetty sta trovando poco spazio in questa stagione: schierato nel ruolo di trequartista alle spalle della punta, il numero 77 ha fin qui giocato 15 partite per un totale di 906 minuti. Non disputa una partita ufficiale con il Toro dal 22 novembre 2021 contro l'Udinese: in questa seconda parte di stagione il polacco proverà a scalare le gerarchie per ritrovare minutaggio.