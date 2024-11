Torino, Bayeye è a libro paga ma fuori rosa: si cerca una soluzione per gennaio

Torino, Bayeye una scommessa persa: solo manciate di minuti con Juric, fuori dal progetto per Vanoli

Bayeye arriva al Torino da scommessa nell'estate del 2022. Vagnati decide di puntare sulle potenzialità del laterale nato in Francia, prelevato dal Catanzaro dopo una stagione molto positiva in Serie C, impreziosita da 7 assist. Il doppio salto di categoria si fa sentire, Bayeye si mette a disposizione ma non è pronto per essere il riferimento di Juric sulla corsia destra. Così il francese si ritrova a inseguire, dovendosi accontentare di un minutaggio scarso e di un ruolo da comparsa. Un unico squillo, l'imbucata per Adopo a San Siro nei quarti di Coppa Italia contro il Milan in inferiorità numerica. La stagione 2023-2024 si svolge lontano da Torino con Bayeye in prestito all'Ascoli in Serie B per fare esperienza dopo aver raccolto solo un gettone in Coppa Italia nel finale di gara con la Feralpisalò. Dopo 19 presenze nella serie cadetta, Bayeye rientra a Torino in estate e si mette alla prova sotto gli occhi di Vanoli, ma la situazione non cambia. Il francese, pur presente in ritiro a Pinzolo, non è riuscito a convincere il tecnico bresciano che di conseguenza non lo ha preso in considerazione per il suo nuovo progetto granata. Bayeye è finito sul mercato, ma non ha trovato acquirenti in tempo utile e quindi è rimasto in granata. Tuttora è un giocatore del Torino, pur essendo fuori rosa e non figurando nella lista dei 25 giocatori presentata dal club granata.