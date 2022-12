Torino, Berisha solido in Spagna: ma ora occhi sul mercato

Il portiere granata ha disputato una buona partita con due parate decisive. Adesso però è in cerca di una squadra in cui tornare protagonista

Gualtiero Lasala

Il Torino ha inaugurato il proprio ritiro a San Pedro del Pinatar con un’amichevole contro l’Espanyol, squadra al sedicesimo posto in Liga con un punto sulla zona retrocessione. Un buon test, in cui Juric ha deciso di provare pressoché tutta la sua squadra sul campo spagnolo, ottenendo risposte diversificate. Per quanto riguarda la porta, con l’assenza di Vanja Milinkovic-Savic, è toccato ad Etrit Berisha, che si è fatto trovare pronto all’appuntamento. Una buona prova per un giocatore che in questo periodo dovrà fare scelte importanti per la sua carriera.

PROVA OK - Il portiere granata, come detto, ha disputato una buona partita contro l’Espanyol. L’impegno della gara era relativo, ma nelle poche occasioni avute dagli spagnoli, il giocatore albanese si è fatto trovare pronto. Sono stati due gli interventi decisivi, entrambi nel primo tempo, che hanno salvato la porta del Toro. Due parate istintive, una su tutte quella di riflesso sulla conclusione di Exposito: un tiro improvviso che l’estremo difensore ha toccato appena, per mandarlo in calcio d’angolo.

MERCATO - Questa buona prova di Berisha potrebbe essere stata anche l’ultima in granata. Dopo il Mondiale, Milinkovic-Savic è pronto a tornare a pieno regime, mentre il portiere albanese è alla ricerca di una nuova esperienza. Il poco minutaggio ottenuto con la maglia del Torino lo sta spingendo a cercare una sistemazione diversa. La necessità è molto alta, quindi Berisha valuterà diverse opzioni, anche dalla Serie B nel caso non dovesse esserci un progetto convincente nella massima serie italiana. Quindi l’esperienza di Berisha al Toro è pressoché agli sgoccioli, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto: quella di ieri potrebbe essere stata, come detto, l’ultima presenza del portiere con questi colori.