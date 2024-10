Torino, Bianay-Balcot lavora e attende una chance: può essere il nuovo esordiente

Bianay-Balcot si allena al massimo per l'esordio in Serie A con il Torino

Quest'estate, forse un po' a sorpresa per qualcuno, tra i diversi giocatori di proprietà del Torino che sono partiti in prestito non figurava il nome di Bianay-Balcot. Il difensore francese è rimasto in granata e si è sempre allenato nel corso dell'estate con i compagni della prima squadra agli ordini di Vanoli, sia al Filadelfia che in ritiro a Pinzolo. Anche in questi primi due mesi di inizio ufficiale della stagione, il francese classe 2005 è sempre restato nel gruppo "dei grandi" e si allena con serietà in attesa di una chance che possa consentirgli di fare il debutto nel campionato di Serie A. Quest'anno è stato convocato da Vanoli per le due sfide di Coppa Italia e per le prime cinque partite di campionato ma non nelle ultime due giornate perché impegnato nelle trasferte a Bergamo ed Empoli con la Primavera di Tufano.