Torino, biglietteria dello stadio aperta nei sabati di luglio: l’iniziativa

La biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino resterà aperta anche di sabato a partire dal 29 giugno e per tutto il mese di luglio. Lo ha annunciato il Torino tramite comunicato ufficiale, svelando un'iniziativa che si inserisce nella campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025. I tifosi granata potranno recarsi in biglietteria allo stadio anche sabato quindi, dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Per sottoscrivere l'abbonamento sarà necessario essere in possesso della tessera Cuore Granata, che può essere acquistata online a 15 euro (comprensivi di spedizione) oppure direttamente in biglietteria allo stesso prezzo. Domani, mercoledì 19 giugno, la biglietteria rimarrà invece chiusa in concomitanza del concerto di Max Pezzali.