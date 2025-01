Torino, bilancio positivo con Piccinini: prevalgono le vittorie

Sabato alle ore 18:00 il Torino affronterà l'Atalanta a Bergamo. Per il fischietto della sezione di Forlì si tratterà della nona partita dei granata arbitrata in Serie A e finora il bilancio è positivo: nei 9 precedenti, infatti, sono arrivate 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. La partita più recente risale al 21 dicembre 2024: Piccinini ha diretto Torino-Bologna terminata con il risultato 2-0 in favore dei rossoblù. In quell'occasione il fischietto di Forlì ha concesso un rigore al Bologna, neutralizzato da Milinkovic-Savic.

Torino, tutti i precedenti con Piccinini

La prima annata nella quale Piccinini ha diretto il Toro è quella del 2019/2020, durante la quale ha arbitrato per due volte le gare dei granata. La prima partita in assoluto è Torino-Bologna 1-0 del 12 gennaio 2020, mentre la seconda risale al 29 luglio 2020, quando arriva invece la sconfitta casalinga per 2-3 con la Roma. L'anno seguente, Piccinini dirige il Toro nel vittorioso match di Coppa Italia contro il Lecce: 3-1 il risultato per i granata dopo i tempi supplementari. Si arriva poi alla stagione 2021/2022, quando il fischietto di Forlì arbitra la squadra di Juric nella trasferta di Sassuolo del 17 settembre 2021, dove basta una rete di Pjaca per consegnare i 3 punti ai granata. Negativa invece la seconda occasione: il 16 dicembre 2021 il Toro perde a Marassi contro la Samp, venendo così eliminato dalla Coppa Italia. Operato non egregio di Piccinini in quell'occasione, che assegna un rigore dubbio ai blucerchiati e si dimostra particolarmente restio nell'assegnazione di cartellini gialli. Andando avanti arriviamo al 2 aprile 2o22, quando il Toro affronta la Salernitana all'Arechi: direzione molto buonain quel caso per il fischietto romagnolo. Successivamente con l'arbitro un pareggio a reti bianche in casa contro la Lazio, datato 20 agosto 2022. Il penultimo incontro ha visto il Toro trionfare 3-0 contro l'Atalanta in una delle migliori ultime prestazioni del club granata.