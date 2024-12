Torino-Bologna 0-2, le statistiche: granata inoffensivi

La squadra di Vanoli ha effettuato 6 tiri in porta, i falsinei 8. I piemontesi non hanno effettuato tiri in porta, i rossoblù invece 5

Marco De Rito Redattore 22 dicembre 2024 (modifica il 22 dicembre 2024 | 07:49)

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una grande squadra poi l’episodio del 1-0 preso a difesa schierata ci ha un po’ tagliato le gambe e lì la volontà di voler fare qualche cosa in più ci ha allungati e disuniti. Non abbiamo reagito con quell’ordine che ci voleva per rimanere in partita fino alla fine. Poi il secondo goal che ci ha tagliato le gambe",ha dichiarato Paolo Vanoli al termine di Torino-Bologna. I granata hanno perso per 2-0 senza fare un tiro in porta ma il tecnico ex Venezia difende comunque i suoi ragazzi. Andremo ad analizzare i numeri per capire effettivamente quanto questa sconfitta è meritata per i padroni di casa.

Le occasioni create in Torino-Bologna — Il Toro ha effettuato 6 tiri in porta, i falsinei 8. Quest'ultimi però ne hanno effettuati 5 in porta e un palo, a differenza dei piemontesi che non ne hanno effettuati nello specchio. Milinkovic-Savic è stato costretto a 3 parate. Le occasioni da gol create dagli ospiti sono state 3, neanche una creata dal Torino. Sui corner i granata hanno fatto meglio: ne ha battuti 4, mentre i rossoblù 0. I recuperi fatti dai granata sono stati 40, gli emiliani sono stati più efficaci con 54.

L'atteggiamento delle due squadre — Il possesso palla effettuato dal Torino è del 42%. L'indicatore calcola la pericolosità di ogni istante di gioco considerando la posizione dei giocatori della propria squadra, degli avversari e della palla è del 48% per i granata e del 52.6% per i rossoblù. Dalle statistiche emerge che non c'è stata partita, sia sulle occasioni create che sull'atteggiamento la formazione di Vincenzo Italiano è stata superiore e non c'è stata partita. Quanto creato dal Bologna è fisiologico, il problema è stato il Torino che non si è mai reso pericoloso per gli avversari e alla fine è stato punito da 2 gol.