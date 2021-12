Torino-Bologna 2-1, Bremer fuori all’intervallo: problema ad un polpaccio

Le ultime sul problema fisico accusato dal difensore brasiliano durante il match

Dopo essere stato ancora uno dei pilastri nella difesa del Torino anche nel primo tempo del match contro il Bologna, Gleison Bremer è stato costretto a dare forfait a inizio secondo tempo, uscendo all'intervallo per far posto a Buongiorno. Ivan Juric ha parlato così delle sue condizioni: "Ha avuto un fastidio ad un polpaccio e ci ha giocato sopra per 20-25 minuti. Speriamo di averlo tolto in tempo e che sia solo un affaticamento".