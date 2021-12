Torino-Bologna 2-1, l’analisi dei gol: Lukic è la chiave dei due gol granata

Il Toro, grazie al successo per 2-1 contro il Bologna, è riuscito a far proseguire la striscia di risultati utili consecutivi in casa. Il match contro i rossoblù è stato il quinto consecutivo nel quale i granata sono riusciti a raccogliere punti tra le mura amiche. Le reti che hanno deciso la gara sono state realizzate da Sanabria e dallo sfortunato autogol di Soumaoro per i granata, mentre nel finale Orsolini ha realizzato il rigore per la formazione di Mihajlovic.