Torino-Bologna 2-1, Zima: “Sto crescendo, ma devo essere sempre concentrato”

Le parole dei protagonisti del match direttamente dallo stadio Olimpico "Grande Torino"

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Bologna, David Zima è intervenuto prima ai microfoni di DAZN e poi a Torino Channel per commentare la vittoria dei granata ai danni della squadra di Sinisa Mihajlovic.

Come ti senti dopo questa partita tosta?

"Mi sento bene. Il finale è stato molto teso, ma sono molto contento che siamo riusciti a portare a casa i tre punti"

Sei contento della tua prestazione nella vittoria con il Bologna?

“La cosa importante è aver fatto tre punti. L’indicazione di Juric era quella di puntare sull’uno contro uno con Barrow. Penso di averlo fatto bene ma l’importante erano i tre punti”.

E' una grande responsabilità partire titolare, ma aiuta a crescere...

"Mi piace molto partire titolare. Bisogna essere concentrati fin dall'inizio e non ti puoi permettere di sbagliare un attimo altrimenti gli avversari ti fanno gol. Mi piace fare bene per migliorare, ma per aiutare tutta la squadra. Giocare tanto è davvero bello, però bisogna essere concentrati per tutta la partita e questa è la cosa in assoluto più importante".

Cosa vi siete detti alla fine del match?

"Ci siamo detti che abbiamo preso i tre punti e che questa è la cosa più importante"

A cosa attribuisci la discrepanza di punti tra partita in casa e trasferta?

"Non credo che le partite siano state così diverse, ma in casa abbiamo i tifosi che ci spingono. Penso sia normale che segniamo di più. Penso anche che giochiamo bene fuori casa, ma quando prendiamo gol la situazione cambia. Dobbiamo migliorare in questo e imporre il nostro gioco a prescindere dal risultato"

Cosa pensi della Serie A?

“Mi piace la Serie A, è molto difficile, ci sono tantissimi attaccanti forti con i quali mi piace confrontarmi. Non pensavo che ce ne fossero così tanti e così forti”.

In cosa può migliorare la squadra?

"Nell'essere concentrata dal primo all'ultimo minuto. Per me questa è la cosa più importante, credo tanto per la mia crescita personale quanto per quella del gruppo".

Come ti trovi a Torino?

"Vivo da solo qui, mi piace vivere in centro. Ho la mia routine, vado ad allenarmi, torno e mi faccio un giro a piedi attorno a casa mia. Non ho ancora avuto tempo libero per visitare la città, ma ogni tanto faccio un po' di shopping o una passeggiata. Ma il mio lavoro è fare il calciatore, se sono stanco torno a casa e mi risposo"

Cosa pensi del Toro e dei suoi tifosi?

"In Repubblica Ceca c'erano poche squadre con il tifo del Toro, per questo mi piace che i tifosi si facciano sentire e siano calorosi al Toro. Purtroppo con gli stadi chiusi per il Covid, sentivi solo i commenti del mister e questo ti rendeva nervoso. L'atmosfera col pubblico è migliore".

SEGUICI SU: