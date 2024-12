Torino, Borna Sosa avrà la sua chance: deve dimostrare il suo valore

Il croato non è stato preso molto in considerazione da Vanoli. Oggi contro gli azzurri avrà la sua occasione

Giacomo Stanchi Redattore 13 dicembre 2024 (modifica il 13 dicembre 2024 | 06:21)

Le aspettative sul rendimento di Borna Sosa in questa stagione erano di tutt'altro tenore. Il croato era quell'esterno mancino che tanto era mancato a Ivan Juric l'anno scorso, ma non ha quasi mai visto la maglia da titolare, che spesso gli è stata sottratta da Valentino Lazaro. Contro l'Empoli, come confermato da Paolo Vanoli in conferenza stampa, Sosa giocherà e potrà dimostrare di poter esser quel giocatore in grado di permettere il salto di qualità alla squadra.

Il Torino ha bisogno dei cross per segnare — "I cross aiutano a stressare l'avversario anche se non c'è un giocatore d'area come Duvan. I quinti li vorrei alti. Poi hanno caratteristiche diverse. Pedersen arriva bene in fondo. A Sosa e a Lazaro piace avere più la palla sui piedi. Ma non significa che non possano arrivare al cross". Il Torino deve segnare e per farlo ha bisogno di mettere più palloni in area. Forse per questo scopo il ruolo di Sosa può essere determinante nella manovra offensiva dei granata. L'assenza di Zapata obbliga ad un nuovo modo di giocare i piemontesi, perciò gli inserimenti dei quinti e i loro cross possono mettere in crisi le difese avversarie, in particolare se ben arroccate.

Sosa e il Torino: i granata hanno bisogno di lui — Il Torino, la scorsa estate, ha passato tanto tempo ad inseguire Robin Gosens, poi, dopo i lunghi tentennamenti dell'Union Berlino, si è deciso di virare su Borna Sosa. L'esterno croato era arrivato in Piemonte per fare il titolare, aveva avuto in passato numeri importanti, in particolare in Bundes, e l'obiettivo era tornare su certi livelli anche in questa stagione. Poi, dopo qualche assaggio di campo ad inizio campionato, qualche acciacco fisico e la diagnosi sbagliata non è stato più preso molto in considerazione da mister Vanoli. Bisogna, però, anche tenere a mente le buone prestazioni di Valentino Lazaro, già al quarto assist nella Serie A 2024-24 (Bellanova ne fece solo uno in tutto il 2023-24). Il Torino è ad un crocevia del campionato e ha bisogno di alcune vittorie che diano fiducia e serenità dopo tante sconfitte. Anche Sosa è chiamato a prendersi maggiori responsabilità per trascinare i granata.