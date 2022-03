Torino, buon compleanno a Pietro Pellegri: spegne oggi 21 candeline

Il neo arrivato in granata Pietro Pellegri compie oggi 21 anni: è nato il 17 marzo del 2001

Nato a Genova il 17 marzo 2001, Pietro Pellegri è oggi un attaccante del Torino di Juric. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, esordisce in Serie A con la maglia rossoblù all'età di solamente 15 anni (con Amadei, è il giocatore più giovane ad aver mai esordito in Serie A). Rimarrà con il club ligure fino al 2016, quando verrà ceduto a titolo definitivo al Monaco, in Francia: con il club francese, la sua esperienza termina precocemente - nel 2018 - a causa di un problema all'inguine, il quale lo costringerà a saltare anche la stagione successiva, 2019-20. Nel 2021 passa in prestito al Milan, con il quale giocherà soltanto per mezza stagione perchè nella sessione invernale del calciomercato 2021-22 il Milan risolverà il prestito con il Monaco e il giocatore classe 2001 passerà - con la formula del prestito con diritto di riscatto - dal club francese a vestire la maglia del Torino, sua squadra attuale. Al momento, in granata Pellegri ha totalizzato 2 presenze e 0 reti.