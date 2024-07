Torino, Buongiorno seconda cessione più redditizia nell’era Cairo: la classifica

La cessione di Bremer alla Juventus domina ancora la classifica

Dal 2005 ad oggi sono state molte le vendite a peso d'oro finalizzate dal patron granata con protagonisti dei calciatori che hanno brillato. Si tratta per lo più di affari riguardanti elementi del reparto difensivo: ben sei dei primi dieci giocatori venduti a maggior prezzo da Cairo sono infatti calciatori di ruoli arretrati. Il più caro di tutti in questo elenco è Gleison Bremer che nell'estate del 2022 è stato ceduto alla Juventus in cambio di oltre 46 milioni di euro. Si è trattato di un affare da record - meramente in termini economici - per il Torino, ma parecchi tifosi non hanno digerito il suo passaggio ai rivali bianconeri e ancora oggi in molti fischiano il centrale brasiliano nel corso dei derby. Altri difensori venduti a peso d'oro sono stati Maksimovic al Napoli (ben 26 milioni) e Zappacosta al Chelsea (25 milioni). Negli altri reparti spiccano gli addii di Immobile direzione Borussia Dortmund in cambio di 18,5 milioni (ma i granata poco prima hanno riscattato per 8 milioni la metà del suo cartellino di proprietà della Juventus) e anche Berenguer e Benassi che con i 12 milioni a testa occupano il gradino più basso di questa top 10. Alessandro Buongiorno dopo la cessione è entrato in questa classifica, conquistando il secondo posto. Guardiamo ora la classifica.