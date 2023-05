Torino, Cairo: “Buona stagione, peccato per alcuni punti persi”

Le parole del presidente granata sul campionato che sta per volgere al termine

“In questo momento, sospendo il giudizio sulla stagione del Toro, perché mancano le ultime quattro partite e saranno molto importanti per poter dare un giudizio definitivo”. Così, Urbano Cairo ha parlato ai microfoni della Milano Football Week. Una stagione, quella del Torino, che si conclude con ottimi risultati, ma tanti punti persi: “Il nostro è stato un buon campionato - riflette -: siamo ottavi insieme ad altre squadre e abbiamo più punti dello scorso anno. Ma è stato un peccato aver perso punti contro squadre sulla carta meno forti del Torino”. Per il Toro, ancora 4 partite a disposizione per raggiungere l’obiettivo dell’ottavo posto.