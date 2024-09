Torino, Cairo celebra il primato: “Salutate la capolista”

Il Torino dopo 47 anni ha terminato una giornata di Serie A in testa alla classifica in solitaria: era dal 20 febbraio 1977, quando i granata vinsero 1-0 contro il Bologna, che non succedeva. Anche il presidente Urbano Cairo ha voluto celebrare la sua squadra sui social. Il patron granata infatti ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram con scritto: “Salutate la capolista. Toro primo in classifica dopo 47 anni”. Cairo è tornato dunque a fare esternazioni sul Torino: il suo ultimo post sui social riguardo al club granata è stato infatti quello del 26 agosto, in cui il presidente ha scritto che era amareggiato per la contestazione dei tifosi avvenuta prima e durante il match con l’Atalanta. Da quel momento, Cairo non ha più parlato del Torino e non si è più fatto vedere al seguito della squadra negli stadi di Serie A.