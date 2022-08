Torino, Cairo elenca le priorità sul mercato. Tra queste non c’è un portiere

Intanto, nelle parole del presidente non si fa menzione alla situazione legata alla porta. Situazione che peraltro è al momento bloccata, considerando che il Torino ha tre portieri in rosa ritenuti affidabili da Juric - Berisha, Milinkovic-Savic e Gemello - e che probabilmente non ne cercherà altri a meno che non ci siano uscite. A inizio mercato Vanja era finito sul mercato ma le possibilità sono svanite: nuovi sviluppi non si possono escludere, ma al momento il silenzio del presidente potrebbe essere interpretato come una volontà di continuare con i numeri uno della scorsa stagione. "Sicuramente manca un centrale difensivo in quanto abbiamo venduto Bremer" ha proseguito poi Cairo, toccando il tema probabilmente più pressante per Juric, costretto a lavorare con una difesa in affanno in vista del Palermo e priva di Zima per un mese. Sullo sfondo restano sempre i nomi di Schuurs e Denayer, a meno di altre sorprese sempre possibili.