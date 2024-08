Torino, Cairo: “Felice per la vittoria, grande amarezza per la contestazione”

Per il mondo granata ieri è stata una giornata molto movimentata. All'esordio stagionale in casa il Torino ha sconfitto l'Atalanta 2-1, ma non è stato l'unico evento importante della giornata. Prima della partita, infatti, si è tenuta una manifestazione contro Urbano Cairo, che ha coinvolto moltissimi tifosi granata. Numerosi tifosi hanno marciato dal Filadelfia allo stadio in segno di protesta per le decisioni societarie e la goccia ad aver fatto traboccare il vaso è stata l'ultima cessione di Bellanova all'Atalanta. Urbano Cairo non si è presentato allo stadio e non ha potuto dunque assistere alla partita. Tuttavia il Presidente granata, sempre molto attivo sui social, poco fa si è fatto sentire pubblicando una foto su Instagram. L'immagine ritrae lui accanto al toro, mascotte granata. Sotto la foto i complimenti ai ragazzi per la partita di ieri e non manca un riferimento alla contestazione: "Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al Mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione SFT!"