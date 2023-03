Torino, Cairo: “I riscatti? Vediamo alla fine. Futuro Juric non è un tema”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi - venerdì 31 marzo - in programma a Milano: "Juric è ancora con noi per un anno. Non è un tema", afferma il presidente del club granata davanti ai giornalisti presenti. Cairo prosegue poi rispondendo alle domande riguardanti il mercato e i singoli giocatori a disposizione del tecnico croato: "Riscatto Miranchuk? Ci sono davanti 11 partite, vedremo. Lui è forte, ne siamo contenti - continua il presidente del Torino - . Uguale per Lazaro? Anche lui aveva fatto bene, poi si è fatto male. Per i riscatti aspettiamo. Abbiamo avuto buoni inizi, ma finiamo il campionato e poi decidiamo". Cairo conclude spendendo due parole sulla situazione di Izzo, approdato in prestito secco al Monza durante la scorsa finestra estiva di calciomercato: "Il Monza non ha un diritto di riscatto, ma potremmo metterci a un tavolo con Galliani per discuterne, loro sono molto contenti di lui".