Torino, Cairo: “Deluso per il derby. Juric è pronto a ripartire”

In mattinata il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky, commentando le difficoltà incontrate dal Torino nell'ultimo periodo e la sconfitta subita nel derby. "Il derby era una partita da 0-0. Consideriamo anche l'assenza di Sanabria che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco, Pellegri non era al meglio così Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti. Ma abbiamo avuto occasioni". E allargando il giudizio sulle gare precedenti: "A volte è andata male con piccoli dettagli: ad esempio con l'Inter e il Sassuolo siamo stati puniti per episodi finali e non meritavamo di perdere".

Una delle preoccupazioni maggiori in casa granata riguarda proprio i numeri dell'attacco e la difficoltà a finalizzare quanto costruito. Ma i numeri al ribasso per Cairo hanno anche altre motivazioni: "Se manca un attaccante alla Belotti? Semmai manca il contributo di esterni e centrocampisti come gol. Quindi a noi sta mancando il contributo degli altri reparti. Non è questione di trequartisti che non riescono a segnare". E infine sulle parole di delusione di Juric nel postpartita del derby: "Le parole di Juric ci stanno, è normale che sia dispiaciuto per avere perso un derby che aveva una grande voglia di vincere. Era amareggiato e deluso come è normale che sia. E come del resto ero anche io. Quello che ha detto era frutto della rabbia perché lui è uno sempre combattivo ed è già pronto a ripartire. Le sue parole sul mercato e sul futuro? Di mercato adesso ha poco senso parlare. Per il resto credo siano dettate dalla grande delusione per la sconfitta".