Torino, Cairo premiato a Fossano come personalità di spicco di Piemonte e Italia

Nella giornata di oggi, venerdì 12 aprile, alla vigilia del derby della Mole, Urbano Cairo è stato ospite della città di Fossano. Il presidente granata è stato accolto dal Sindaco, Dario Tallone, dal Senatore Giorgio Maria Bergesio, e dal Consiglio Comunale di Fossano ed è stato premiato nell'occasione in quanto personalità di spicco del Piemonte e dell'Italia. Prima di ricevere il premio Cairo ha partecipato a un incontro, organizzato dallo studente Samuele Toti, riservato a 200 liceali al terzo anno dei rispettivi indirizzi a cui il presidente ha raccontato la propria esperienza da studente e da imprenditore. In conclusione dell'evento organizzato dalla città di Fossano, Cairo ha autografato una maglia del Giro d'Italia, che in quest'edizione farà tappa a Savigliano nella terza frazione, in programma lunedì 6 maggio.