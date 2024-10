Torino, calendario non semplice: in dieci giorni sfide a Roma, Fiorentina e Juve

Torino, primi impegni da non sbagliare: arrivano le sfide contro Cagliari e Como

Questo fine settimana non si gioca la Serie A per via dei match delle varie nazionali in giro per il mondo e così il campionato ripartirà il prossimo fine settimana quando il Torino sarà chiamato a tornare a far punti. Dopo le sconfitte in Serie A contro Lazio e Inter che hanno fatto scendere i granata in classifica, la squadra di Vanoli deve tornare a far punti e la prima occasione sarà domenica 20 alle ore 18 in trasferta a Cagliari. La formazione sarda non è partita col piede giusto in questa stagione con appena due punti conquistati nelle prime cinque giornate ma ha saputo rialzarsi ottenendo ben quattro punti nelle ultime due gare giocate entrambe lontano da casa contro Parma e Juventus. Il Toro domenica farà quindi visita ad una squadra in salute ma non può più permettersi di buttare punti all'aria. In seguito ci sarà un'altra sfida da non sbagliare per Ricci e compagni perché venerdì 25 ottobre alle ore 20:45 arriva il Como all'Olimpico Grande Torino. La formazione lombarda dopo un impatto difficile con la Serie A è in ripresa e per molti potrà essere la sorpresa positiva della stagione: un altro impegno quindi non semplice per il Toro che però deve tornare a vincere contro Cagliari e Como per ripartire dopo l'ultimo periodo complesso e deve farlo soprattutto in casa visto che i tre punti interni mancano dal 25 agosto contro l'Atlanta. La gara con il Como sarà il 25 ottobre, esattamente due mesi dopo la vittoria per 2-1 sugli orobici.