Torino Channel rinasce sul web: online la nuova piattaforma digitale

Il nuovo spazio tematico sul Torino rinasce sul web dopo aver chiuso i battenti sui canali Sky

Torino Channel rinasce. Dopo aver lasciato i canali di Sky, il canale dedicato esclusivamente al Torino risorge in via digitale sul web all'indirizzo: tv.torinofc.it. Il video di presentazione del nuovo itinerario intrapreso da Torino Channel recita: "Dirette e interviste, conferenze stampa e report: tanti contenuti esclusivi dalla Prima Squadra alle selezioni giovanili. "Ci avete seguito in tanti dal febbraio 2017 su Sky, ma ora saremo ancor più numerosi perché l'accesso alla piattaforma è veramente semplice: è fruibile da Tv, smartphone e tablet. Così potrete rimanere vicini al Toro anche da lontano".