Torino, Che Adams è arrivato a Pinzolo

L'arrivo a Pinzolo di Che Adams alle ore 23.45. Ci sarà per la presentazione della squadra venerdì sera in piazza

Che Adams, attaccante scozzese classe '96, è finalmente arrivato a Pinzolo quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte tra giovedì e venerdì 26 lug liofilizzato. L'ex Southampton si aggrega ai suoi nuovi compagni ed è pronto ad iniziare la preparazione in granata sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli. Il nuovo acquisto granata aveva già effettuato le visite mediche, ma nella è tornato in Inghilterra per completare alcune procedure burocratiche legate ai documenti. Ora Adams è pronto ad iniziare la sua nuova avventura.