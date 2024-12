Il Toro ha bisogno di ritrovare il miglior Adams, che non segna da settembre e a Genova c'è una sfida che vale la salvezza.

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 08:39)

C'era una volta Che Adams. Lo scozzese non è più decisivo in casa Torino, ha smesso di segnare da quando si è fatto male Zapata e - complice anche un guaio fisico - non sembra più quello di inizio stagione. La sua centralità nel Torino non è in discussione, Vanoli ha dato ampie dimostrazioni di fiducia nello scozzese, ora però deve ritrovare il gol che manca dal 29 settembre, ovvero dalla gara contro la Lazio. Non è un caso che proprio da quando ha smesso di segnare i granata si siano inceppati e siano arrivate praticamente solo sconfitte (soltanto il pari con il Monza e la vittoria contro il Como hanno evitato un filotto ben peggiore).

Torino, che fine ha fatto Adams? Dall'infortunio di Zapata ha smesso di brillare — Adams ha sicuramente patito la mancanza della sua spalla ideale, quello Zapata in casa Torino sta mancando anche troppo. Con Sanabria non sembra esserci particolare feeling in campo o forse si deve ancora oliare bene. Fatto sta che c'è un Adams pre infortunio di Zapata e un Adams post infortunio di Zapata. Con il colombiano le combinazioni tra i due erano costanti ed estremamente positive, mentre con il paraguaiano sono rare e spesso inefficaci. Tutto l'esatto opposto, insomma, rispetto all'inizio di stagione condito da 3 reti belle e pesanti. Il Torino però ha bisogno dei suoi gol per ritrovare l'ossigeno che manca.

Vanoli in lui però ha fiducia, anche per mancanza di alternative e questo va detto. Il segnale più significativo è arrivato contro il Napoli, quando al momento del cambio in avanti è stato tolto Sanabria e non lo scozzese. Eppure qualcosa non funziona. L'intesa con Tonny non può essere l'unica spiegazione, anche perché ad Adams in questo momento stanno mancando anche le giocate individuali che aveva fatto vedere in avvio di stagione. Seppur qualche lacuna l'abbia fatta vedere anche all'inizio, la cattiveria con cui puntava la porta e la convinzione in fase offensiva erano state determinanti per il Torino. Poi il problemino fisico che gli ha fatto saltare il derby potrebbe aver lasciato qualche strascico. Ora il Toro ha bisogno di ritrovare il miglior Adams. A Genova c'è una sfida che vale la salvezza.