Torino, chi tra Vlasic e Miranchuk contro l’Atalanta? I lettori premiano il croato

Il Torino di Juric si prepara ad affrontare l'Atalanta di Gasperini nella gara di sabato 29 aprile alle ore 20.45. Il tecnico croato ha qualche dubbio da sciogliere e uno in particolare riguarda la trequarti del consolidato 3-4-2-1 granata. Con Radonjic in gran forma e in fiducia al momento gli interrogativi di Juric riguardano la parte destra della trequarti. Si prefigura un ballottaggio a due tra Miranchuk e Vlasic. Abbiamo chiesto ai nostri lettori, nel consueto sondaggio di Toro News, chi farebbero partire dal primo minuto nella sfida contro la Dea tra il russo e il croato. La stragrande maggioranza dei lettori, il 73%, dà fiducia a Vlasic, autore dell'assist per il gol decisivo di Ilic contro la Lazio e di una prestazione convincente. Solo il 27% invece sceglierebbe Miranchuk, titolarissimo di Juric ma in panchina nel match contro i biancocelesti.