Torino, chi è Mendes: difensore affidabile, prima stagione in granata positiva

Torino, chi è Mendes: difensore centrale affidabile, fisicità e duelli un punto di forza

Rodrigo Mendes al Toro è sempre stato impiegato nel suo ruolo naturale, ovvero da difensore centrale. In passato in Portogallo era stato anche sfruttato, seppur solo all'occorrenza e con minor frequenza, anche in posizione leggermente avanzata come mediano davanti alla difesa, opzione che in granata non è stata riproposta. Mendes è un centrale tignoso nei duelli, in cui sfrutta con intelligenza la propria fisicità (189 cm d'altezza) e il senso della posizione. In granata ha lavorato molto su chiusure e impostazione. Qualche limite ancora si è visto, ma la stagione a fianco di un giocatore più esperto come Dellavalle ha aiutato molto a prendere fiducia in quest'ottica. La crescita da inizio a fine anno è stata evidente sotto ogni punto di vista e ci sono tutti i presupposti per continuare ad alimentarla, considerando anche come Mendes si sia sempre messo a disposizione. Ora il raduno con Vanoli per aggiungere altra esperienza al proprio bagaglio, confrontarsi con difensori più esperti e continuare a migliorare. Il premio per una stagione in cui Mendes ha saputo ritagliarsi uno spazio importante.