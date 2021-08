Torino, chi gioca con la Fiorentina? Juric cambia poco, solo un paio di dubbi

Sabato sera, alle ore 20.45, il Torino di Ivan Juric affronterà in trasferta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le due squadre avranno entrambe l'obiettivo di far punti per evitare di arrivare alla pausa nazionali con due sconfitte. Sarà certamente un impegno complicato per i granata che non riescono ad imporsi al Franchi in campionato dal lontano 1976. Per riuscire ad interrompere questo trend negativo, Juric ha intenzione di schierare una formazione molto simile - salvo sorprese - a quella che è scesa in campo contro l'Atalanta: si punterà dunque sul consueto 3-4-2-1.