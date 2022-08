Torino, chi gioca contro la Lazio? Con Miranchuk out si candida Vlasic dal 1′

Torino-Lazio è una delle due gare che aprono il 2^ turno di Serie A 2022/2023: sabato 20 agosto, alle 18:30, i granata di Ivan Juric sono chiamati a scendere sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino per la prima partita casalinga della nuova stagione, contro la Lazio - le due squadre condividono molti giocatori, tra cui Immobile e Berisha. Stando alle prime indicazione di formazione, Ivan Juric schiererà i suoi con il classico 3-4-2-1, e in alcuni reparti - considerati gli infortuni - non sono molte le opzioni disponibili.