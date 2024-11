Il giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile granata potrebbe essere una soluzione utile anche per Vanoli

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 08:09)

Per attaccamento, voglia, entusiasmo e grinta Aaron Ciammaglichella potrebbe essere una soluzione da tenere più in considerazione in prima squadra. Poi c'è il rendimento in azzurro e in Primavera a dimostrare quando per le categorie giovanili sia di un altro livello. Il Torino potrebbe aver bisogno di un giovane che porterebbe una ventata di entusiasmo e spensieratezza in più in campo. Chiaramente è un giovane e non è da considerarsi pronto per la Serie A, ma vista la situazione attuale delle cose, forse concedergli qualche minuto in più potrebbe valere la pena.

Torino, Ciammaglichella segna ancora in Nazionale: perché non dargli più fiducia? — Il suo momento è decisamente particolare. Il campionato Primavera per lui non è più allenante, perché quando scende in campo si vede che è di un livello superiore rispetto agli avversari. Poi c'è la prima squadra, dove il campo non lo vede e aspetta di poter essere protagonista anche lui. Si trova quindi in un limbo che colpisce tanti giovani, che nel momento del salto rischiano di giocare di meno per motivazioni legati a un'esperienza tutta da costruire. Il ragazzo lavora con l'umiltà che sempre l'ha contraddistinto nel suo percorso dalla scuola calcio del Toro a oggi, aspetto da non sottovalutare. Allo stesso tempo si vede e si percepisce che ha grande entusiasmo. Basta pensare al gol di Njie contro il Como. Il primo ad abbracciare lo svedese sotto la Maratona era stato proprio Aaron, che si era fatto di corsa il percorso dalla panchina alla curva dove risiede il cuore pulsante del tifo granata.

Poi c'è un aspetto tattico. Al Toro in questo momento sembra mancare un profilo simile al suo: centrocampista box to box in grado di inserirsi in avanti e rendersi pericoloso. Proprio così d'altronde ha segnato con la Nazionale Under 20: inserimenti, corsa a gran velocità, dribbling secco e tiro a incrociare. Caratteristiche che ha sempre avuto. 'Ciamma', poi, si è sempre esaltato come mezzala del 3-5-2, proprio il modulo di Vanoli e l'ex Venezia ha sempre esaltato i centrocampisti con doti di inserimento. Forse dare più spazio ad Aaron potrebbe dare anche altre opzioni a una squadra che in attacco fatica. Vista la situazione, poi, fare una scommessa potrebbe anche non costare molto. La curiosità è tanta. Ciammaglichella si vede che sta bene, forse ora è giunta la sua ora.