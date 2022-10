Torino-Cittadella, le formazioni ufficiali: Juric coi titolari, si rivede Ricci

Le scelte di Juric e Gorini per i sedicesimi di Coppa Italia: chi vince troverà il Milan

Dopo la sconfitta nel derby il Toro torna subito in campo per la Coppa Italia e Juric decide di puntare su una formazione ricca di titolari nonostante un avversario sulla carta inferiore. Da segnalare i rientri dal 1’ di Ricci e Vojvoda, in difesa si rivede Zima.