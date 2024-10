L'ex Las Palmas è l'unica certezza in una difesa che fatica a trovare le gerarchie giuste: Vanoli studia le soluzioni

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 2 ottobre 2024 (modifica il 2 ottobre 2024 | 06:31)

Il Torino imbarca gol e sembra aver poche certezze in difesa. Una però c'è ed è il neo arrivato Saul Coco. L'ex Las Palmas è partito bene in granata e per Vanoli rappresenta l'unica garanzia là dietro. Contro la Lazio anche Coco non è stato perfetto e sul gol di Dia ha qualche responsabilità, ma le sue prestazioni sono state le più continue fin qui. Il gol arrivato con i biancocelesti (il secondo stagionale dopo quello da 3 punti contro il Venezia) è anche una conferma di quanto possa essere determinante in tutte le fasi. Chiaramente a un difensore non si chiede di segnare, ma di non far segnare. La sua pericolosità in area di rigore, però, è un plus e un modo per dare continuità alla fiducia in lui in questo avvio di stagione.

Torino, Coco la certezza in difesa: Vanoli studia le gerarchie attorno a lui — Chiaramente anche lui deve migliorare tanto. In marcatura non sempre è stato perfetto e d'altronde lui non è un profilo alla Bremer o alla Buongiorno. Deve crescere e migliorare, come lui stesso aveva detto il giorno della sua presentazione. L'Italia è una tappa per imparare nell'Università dei difensori. Il percorso è solamente all'inizio, ma in difesa si sta ergendo a pilastro, anche perché ha caratteristiche tecniche fondamentali per una squadra che vuole costruire dal basso e giocare un calcio propositivo. Per Vanoli non è in discussione lui, anzi è la sua certezza. In attesa del ritorno di Schuurs, ora va trovata una quadra e soprattutto delle gerarchie.

Se Coco è la certezza in difesa, negli altri ruoli ci sono tanti dubbi. Vojvoda e Masina non hanno dato garanzie, anzi hanno alternato partite positive ad altre negative. Una discontinuità che si è riscontrata anche nei primi spazi di Maripan e Walukiewicz. Col tempo Vanoli comprenderà anche meglio come valorizzare i suoi ragazzi e permettergli di rendere al massimo. Chiaramente non ce n'è molto ora, una soluzione va trovata e soprattutto servono le gerarchie. La difesa ha bisogno anche di un affiatamento che si crea di partita in partita. L'unica certezza è Saul Coco. Attorno a lui si costruirà il futuro del pacchetto arretrato.