Torino, Coco pronto a sostituire Schuurs: ma nei piani rimane il braccetto destro

In attesa di nuovi arrivi dal mercato, il difensore prelevato dal Las Palmas giocherà al centro della difesa a 3 al posto di Schuurs

Federico De Milano Redattore 8 agosto 2024 (modifica il 8 agosto 2024 | 10:41)

Uno dei tre volti nuovi del Torino, che si appresta all'esordio in gare ufficiali per il 2024/25, è Saul Coco. Il difensore prelevato per oltre 7 milioni di euro dal Las Palmas ha fatto vedere buone cose nel corso della preparazione estiva e ora deve prendere per mano la difesa della squadra di Paolo Vanoli per condurla ad un buon avvio di stagione, in attesa che arrivino buone novità sia dal mercato che dall'infermeria dove ormai resta da tantissimo tempo un pilastro come Perr Schuurs.

Coco guiderà la difesa del Torino giocando come centrale: nei piani del club resta comunque un braccetto destro — Domenica inizia ufficialmente la stagione del Toro con la prima partita che conta davvero e che sarà tra le mura amiche dove verrà ospitato il Cosenza per la Coppa Italia. Vanoli si trova costretto o quasi a schierare la solita linea difensiva a tre che si è vista nel corso delle amichevoli estive. Al centro di questo tridente arretrato ci sarà Coco che è arrivato poco prima della partenza per il ritiro di Pinzolo e ha assunto il ruolo di sostituto di Buongiorno. Il nuovo numero 23 granata, come nelle sfide amichevoli, anche con il Cosenza giocherà da centrale con Vojvoda e Masina ai suoi fianchi. Tuttavia, in attesa del rientro di Schuurs dall'infortunio, ci si aspetta che nel corso del mese di agosto arrivi qualche nuovo innesto dal mercato perché il difensore della Guina Equatoriale nei piani del club rimane un braccetto destro che adesso viene spostato momentaneamente al centro per sopperire all'assenza del centrale olandese e di alcuni nuovi innesti necessari dopo i numerosi addii nel reparto arretrato.

Un buon impatto con il mondo Toro per Saul Coco — Le prime impressioni che Coco ha lasciato in questo avvio della sua avventura con il Torino sono buone. Il difensore classe 1999 nel corso di tutto il ritiro di Pinzolo e della tournée in Francia si è sempre dimostrato già ben coinvolto dai compagni e parte integrante del lavoro svolto da Vanoli con i suoi giocatori titolari. L'impatto che ha avuto con il mondo Toro lascia quindi ben sperare e anche le amichevoli che ha giocato hanno fatto vedere il potenziale del ragazzo prelevato dal Las Palmas. I margini di crescita per Coco sono però ancora importanti e concedergli un periodo di ambientamento al calcio italiano è necessario per correggere alcuni errori come la tendenza ad assumersi qualche rischio di troppo in fase di impostazione, una sensazione che ha lasciato osservando le ultime amichevoli giocate dal Toro in Francia.