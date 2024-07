Torino, Coco: “Ruolo? Posso giocare in tutte le posizioni della difesa”

Il primo innesto della campagna acquisti del Torino in questa estate 2024 è stato Saul Coco. Il difensore prelevato dal Las Palmas è intervenuto in conferenza stampa accompagnato da Davide Vagnati. Ha aperto la conferenza stampa il DT del Torino: "Iniziamo la stagione con la prima conferenza stampa per presentare un nuovo arrivato. Siamo molto contenti perché Saul ci è subito sembrato un ragazzo ambizioso e con voglia di crescere. Lui ha voluto fortemente venire al Torino anche se avrebbe avuto altre possibilità. Siamo andati dritti su di lui perché pensiamo che abbia le caratteristiche fisiche e tecniche per far parte di questo nuovo percorso. Ora la parola spetta al campo".