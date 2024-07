Torino, comincia ufficialmente il 2024/2025: ecco il programma dell’estate

Il Torino, oggi primo luglio 2024, comincia ufficialmente la stagione 2024-25. La guida tecnica sarà affidata a Paolo Vanoli. Per avvicinarsi al meglio al prossimo campionato, i granata sono chiamati ad una serie di impegni. Si parte già questo giovedì: alle ore 12 verrà sorteggiato il calendario di Serie A. In quest'occasione il Toro conoscerà la prima avversaria che si troverà ad affrontare e le date di appuntamenti attesissimi come il derby della Mole. A proposito di esordi, la prima uscita ufficiale di Paolo Vanoli sulla panchina granata arriverà in Coppa Italia: il Toro affronterà i trentaduesimi di finale nel fine settimana del 10 e 11 agosto. Una settimana più tardi partirà anche il nuovo campionato: giovedì sapremo chi ci sarà sulla strada del Toro.

La stagione degli uomini di Vanoli inizierà ovviamente ben prima del fine settimana del 10-11 agosto. Anzi, la ripresa degli allenamenti è ormai dietro l'angolo. Ad aprire il ciclo del nuovo tecnico sarà il tradizionale raduno al Filadelfia in programma lunedì 8 luglio (data che la società dovrà ancora confermare in via ufficiale). Dopo una prima parte di visite mediche e test in città, la squadra si trasferirà a Pinzolo per il consueto ritiro in altura. Anche in questo caso mancano ancora gli annunci ufficiali, ma le date vanno dal 17 al 27 luglio. Seguirà una tournée in Francia dal 30 luglio al 3 agosto, nel corso della quale si terranno alcune amichevoli tra cui quella contro il Lione (31 luglio).