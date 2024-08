Torino, il test con il Bourgoin Jallieu finisce 1-1: in rete Adams

Non basta la prima rete di Adams, i granata non vanno oltre al pareggio

Prosegue la tournée in Francia del Torino. Dopo il test con il Lione tenutosi ieri sera allo stadio Pierre-Rajon e chiuso sul risultato di 0-0, i granata di Vanoli hanno giocato un'altra amichevole con una rappresentativa locale, il Bourgoin Jallieu. Vanoli decide di dare spazio a quei giocatori che ieri sera non avevano trovato molti minuti di gioco, tra cui Che Adams. Dopo un primo tempo di trentacinque minuti chiuso sullo 0-0, nella seconda frazione le squadre trovano le reti. Vantaggio dei granata grazie alla prima rete del nuovo arrivato Adams, l'ultimo acquisto del Torino in ordine cronologico. Vantaggio che però non è durato molto, dato che al 57' i padroni di casa trovano la via della rete grazie a Moujetzki. Ora questa tournée proseguirà con la sfida del 3 agosto contro il Metz, squadra che giocherà la prossima stagione in Ligue 2.