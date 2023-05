Torino al lavoro in vista del rush finale. Centottanta minuti per la chiusura della stagione del Torino: dapprima lo Spezia, poi l'Inter. I ragazzi di Ivan Juric, dopo il pareggio deludente per 1 a 1 contro la Fiorentina, sfideranno i liguri in lotta per salvare la categoria. Appuntamento sabato 27 maggio alle ore 15. Intanto, la squadra granata si allenerà oggi al Filadelfia.