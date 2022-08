Torino, continua la preparazione verso la Lazio: oggi in programma una seduta

Quest'oggi il gruppo squadra granata eseguirà una seduta di allenamento per prepararsi al meglio alla sfida con la Lazio

Il Torino continua la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio in casa contro la Lazio. I granata quest'oggi disputeranno una seduta di allenamento sotto la guida tecnica di Ivan Juric. A soli due giorni dal match contro i biancocelesti l'allenatore granata inizierà a fare le prime considerazioni in vista dell'undici da schierare contro la Lazio.