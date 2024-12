Sin dal suo arrivo l'ex Venezia ha sottolineato l'importanza dei tifosi del Toro nell'annata della sua squadra e di come i suoi debbano meritarsi in campo con le prestazioni il supporto del pubblico

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 1 dicembre 2024 (modifica il 1 dicembre 2024 | 06:22)

Rispetto alla gara contro il Monza non ci sono stati annunci di assenza dei tifosi dal primo minuto, questo vuol dire una sola cosa: il Torino dal primo minuto potrà contare sul ruggito della Curva Maratona. Il tema dei tifosi è stato trattato anche da Paolo Vanoli prima della sfida contro i partenopei e i concetti sono chiari. Questi si possono riassumere in due parole: "unire" e "conquistare". Sin dal suo arrivo l'ex Venezia ha sottolineato l'importanza dei tifosi del Toro nell'annata della sua squadra e di come i suoi debbano meritarsi in campo con le prestazioni il supporto del pubblico.

Torino: contro il Napoli la Maratona ci sarà e Vanoli: "Dobbiamo conquistarli" — Se da un lato c'è la contestazione nei confronti della presidenza di Urbano Cairo, dall'altro non è mai mancato fin qui il supporto alla squadra. I fischi post partita dopo i deludenti risultati da parte del pubblico sono sempre stati leciti. Unendo i due punti si comprende ancora di più quel: "Io sono qui per unire, non per proteggere" detto da Vanoli in conferenza stampa alla domanda se volesse proteggere i suoi ragazzi. Una dichiarazione che va in linea con quanto detto in passato. Nelle sue idee squadra e tifosi devono essere un tutt'uno che fondendosi diventano l'arma in più del Torino.

Poi il secondo passaggio è la naturale evoluzione di quanto già scritto: "Quello che dobbiamo fare noi è conquistare i nostri tifosi e chiuderci in una bolla vorrebbe dire toglierci dalle responsabilità. Dobbiamo sognare e farlo insieme". Il Toro squadra deve meritarsi l'affetto del Toro tifosi. Le due anime del mondo granata possono fondersi solo (e non esclusivamente) in base a quanto succede in campo. Vanoli vuole la sua gente vicina, ma sa che non è scontato e per questo lui e i suoi giocatori devono dimostrare di voler rappresentare i colori e i valori del Torino. Contro il Napoli il clima di contestazione non cambierà ed è facilmente preventivabile che venga seguito il filone della gara contro il Monza. Poi però quello che succede in campo può dare ancora più trasporto a una tifoseria che ha sempre dimostrato di farsi sentire. Eccome se lo ha fatto. Il fragore di applausi assordanti della gara contro l'Atalanta è ancora vivo nella memoria di tanti. Una gara da Toro può riaccendere in tutti quella passione.